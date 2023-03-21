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ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники возле Водяного Донецкой области

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  • 21.03.2023, 12:32
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ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники возле Водяного Донецкой области

Оккупанты пытались наступать на украинские позиции.

Потерей не менее трех бронемашин завершилась попытка оккупантов атаковать позиции украинских военных вблизи Водяного Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты сражения зафиксировал украинский беспилотник. Запись начинается с момента уничтожения взрывающегося вражеского БТР, двигаясь по лесополосе. К моменту начала видео, по крайней мере, одна бролнемашина уже горит.

Далее в кадр камеры попадает едущая с поля боя БМП и получающая в борт два выстрела, которые заметно из-за реверсивного следа. На ходу бронемашина начинает гореть и останавливается. На записи видно, что уцелело три оккупанта. Один из них – раненый.

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