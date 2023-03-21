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ГосСМИ назвали имя «иностранца из Гродно» и показали видео

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  • 21.03.2023, 12:27
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ГосСМИ назвали имя «иностранца из Гродно» и показали видео

(Обновлено) У ликвидированного нашли российский паспорт.

На белорусском государственном телевидении показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин.

Силовики утвержают, что документы поддельные.

Как писал сайт Charter97.org, 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

Вечером к дому председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция и службы разминирования с собаками.

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