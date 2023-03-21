В Курской области РФ «мобик» одним выстрелом ликвидировал сослуживца 1 21.03.2023, 12:55

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Военный открыл стрельбу при смене караула.

Российские «мобики» ликвидируются, даже не попав на фронт в Украине. Так, россиянин в Курской области застрелил сослуживца.

По информации Telegram-канала ASTRA, в Суджанском районе застрелили 47-летнего мобилизованного Николая Савина. Ему сослуживец выстрелил в голову.

Российские следователи считают, что случайно выстрелил 32-летний мобилизованный Артем Прошенков. Отмечается, что он якобы по неосторожности застрелил сослуживца при смене караула. От полученного ранения Савин умер на месте.

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