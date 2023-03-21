На госТВ показали квартиру «иностранного террориста» в Гродно 3 21.03.2023, 14:49

2,868

Жилье в доме на улице Курчатова сдавали посуточно.

По государственному телевидению показали задержание «иностранного гражданина», который якобы планировал теракты в Гродно. На кадрах видно, как силовики вламываются в квартиру по улице Курчатова, 5 в областном центре. Журналисты zerkalo.io ее нашли.

Квартиру в доме на Курчатова сдавали посуточно, за 50 рублей в день. Судя по кадрам государственного телевидения и фотографиям в объявлении, «террорист» проживал именно в ней.

В тексте указано, что в «квартире имеется все необходимое для комфорта»: бытовая техника вплоть до фена, комплект белья и полотенец. Квартира «не сдается для компаний и увеселительных мероприятий». А курить арендаторов просят на улице.

Последний раз объявление редактировали 17 февраля. Судя по страничке на «Куфаре», ее сдает некий Александр. Оперативно связаться с мужчиной не удалось: номер телефона скрыт, а на сообщения на сайте автор объявления не отвечает.

Журналисты также попытались связаться с жителями дома по адресу улица Курчатова, 5. Однако жители подъезда, в котором жил погибший, не снимали трубку или сбрасывали звонки.

Напомним, на «Беларусь 1» показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши, — Алексей Николаевич Ломакин 1981 года рождения. Однако, как позже выяснилось, документы мужчины оказались поддельными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».