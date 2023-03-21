Пригожин назвал зятя Шойгу подонком

Пригожин назвал зятя Шойгу подонком2
- 21.03.2023, 17:22
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И поставил ему в пример зэка.
Зять министра обороны РФ Шойгу Алексей Столяров - «отброс», а зэк Айк Гаспарян, который был осужден за вооруженное ограбление и вышел на свободу, попав в ЧВК «Вагнера» - «настоящий герой России».
Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как известно, Путин вручил наемнику «Вагнера» Гаспаряну медаль «За отвагу». Гаспарян был приговорен в 2019-м году к 7 годам тюрьмы строгого режима за участие в вооруженном нападении на инкассатора в Москве в 2019-м году.