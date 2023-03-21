Что не так с заявлением Лукашенко о стрельбе в Гродно 21.03.2023, 18:30

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БТ напускает тумана.

21 марта во время большого совещания с силовым блоком Александр Лукашенко высказался по поводу событий в Гродно, где спецназ КГБ застрелил иностранного гражданина. Вскоре некоторые детали были также раскрыты в сюжете БТ. Однако вопросов после этого стало еще больше, пишет сайт телеканала «Белсат».

Что говорят власти

Александр Лукашенко заявил, что «на днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист». «Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, который предназначался для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов», – подчеркнул он.

Лукашенко также повторил информацию, которую сразу после происшествия распространил КГБ: «террорист» оказал сопротивление с применением боевых гранат и автоматического оружия, но никто из силовиков не пострадал. Он добавил, что планы «террориста» были задокументированы и приказал «проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов».

Однако самое интересное заключается в том, что Лукашенко так и не объяснил, кто эти «враги». Гражданство иностранного террориста он не назвал, на кого тот работал – тоже.

Что не так с заявлением Лукашенко

Немногословность Лукашенко сама по себе выглядит странно. Если посмотреть на то, как освещается совещание государственным агентством БелТА, то можно сделать вывод, что попытка теракта в Гродно заняла в речи Лукашенко столько же места, сколько темы телефонных мошенников, домашнего насилия и надзора за безработными. Складывается впечатление, что события в Гродно – это какое-то рутинное дело для Беларуси, хотя это явно не так.

Такое поведение властей резко контрастирует с реакцией на предыдущие «теракты». По поводу диверсии против российского самолета А-50У на аэродроме в Мачулищах Лукашенко выдал 7 марта большую и очень эмоциональную речь. Для сравнения: в отчете БелТА выступление о Мачулищах заняло более 13 тысяч знаков, а операция в Гродно – меньше 1,8 тысячи.

Говоря о Мачулищах, Лукашенко раскрыл много деталей операции спецслужб и данных о задержанном «террористе». Гражданство задержанного не скрывалось, а ответственность за диверсию он непосредственно возложил на СБУ и ЦРУ (потом пропагандисты добавили к этому списку польские спецслужбы). Правила дипломатического этикета Лукашенко совсем не волновали: он несколько раз назвал Владимира Зеленского «гнидой», а Польшу и Литву – мразью. Теперь же все выглядело иначе.

БТ напускает тумана

Приказ Лукашенко «проинформировать общественность» был исполнен мгновенно: на БТ вышел краткий сюжет об операции в Гродно.

«В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников. В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом: Ломакин Алексей Николаевич, 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы-поддельные», – утверждается в сюжете БТ.

Сотрудник КГБ в этом материале рассказывает, что при попытке задержания подозреваемого в квартире тот открыл огонь из автомата Калашникова и взорвал гранату. Во время штурма подозреваемый получил ранения и скончался по дороге в больницу. В качестве потенциальных мишеней «террориста» назывались здания областного КГБ и МВД, местные силовики и чиновники. В тайнике на трассе Гродно-Острино силовики якобы нашли 5 кг пластида.

На самом деле сюжет БТ – это виртуозный пример того, как предоставить информацию так, чтобы только всех еще больше запутать. Сначала пропагандисты говорят, что «террориста» зовут Алексей Ломакин и он имел российский паспорт, а потом добавляется, что документы были недействительными. Остается вопрос: так он все-таки действительно Ломакин и гражданин РФ или его имя и гражданство вообще не выяснили?

Кроме того, БТ рассказывает, что «террориста» хотели переправить из Польши в Беларусь «беглые экстремисты». Странная формулировка: получается, что власти будто бы не утверждают, что он действительно попал в Беларусь через границу с Польшей, а только говорят, что это планировалось. Также непонятно, как в принципе можно попасть в Беларусь с автоматом Калашникова, гранатами и пятью килограммами взрывчатки через усиленно охраняемую границу с Польшей. Но даже если представить такую малоправдоподобную ситуацию, что «террорист» действительно попал в Беларусь через границу с ЕС, то почему Лукашенко об этом не упомянул в своей речи? Обычно он не упускает случая обвинить во враждебных действий власти Польши.

Почему власти напускают тумана вокруг гражданства «террориста»?

Немногословность Лукашенко и манипуляции с гражданством подозреваемого можно логически объяснить только в одном случае: «террорист» действительно гражданин РФ и попал в Беларусь он через российскую границу, которая не охраняется.

Совсем недавно, 9 марта, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что вскоре Россия планирует устроить масштабные провокации на границе. Для этого в Беларусь якобы прибыли несколько групп россиян, их планы предусматривают уничтожение объектов инфраструктуры и гибель мирного населения. Российский правозащитный проект Gulagu.net также сообщал, что в Беларусь направлены наемники, которые должны устроить теракты от имени Украины, чтобы создать casus belli.

На сегодняшний день нет оснований говорить, что информацию ГУР и Gulagu.net каким-то образом связана с событиями в Гродно. Однако если «террорист» действительно приехал из России, то поведение властей становится вполне понятным. Сейчас не лето 2020 года, когда Лукашенко мог поставить под угрозу отношения с Кремлем и создать пропагандистское шоу с задержанием 33 российских наемников. Сейчас ссориться с Россией ему нельзя, так как от поддержки Москвы зависит судьба режима Лукашенко. Поэтому он как раз заинтересован в том, чтобы «террорист» никак с главным союзником не был связан – лучше все списать на «беглых экстремистов».

Могла бы это быть постановка?

Не исключено. Некоторые уже заметили во фрагментах оперативной съемки, которую выложило БТ, много подозрительных деталей. Однако если представить, что это постановка, то возникает вопрос: а зачем это нужно властям?

Постановки и провокации, которые потом спецслужбы объявляют терактами, не редкость для Беларуси, особенно в последние годы. Но власти в таких случаях никогда не проявляли ни дипломатической деликатности, ни скромности в освещении этих событий. Когда в апреле 2021 года спецслужбы раскручивали историю о попытке государственного переворота и покушения на Лукашенко, то он обрушился с обвинениями в адрес США и лично Джо Байдена. Когда в июне 2021 года стало известно о «деле ОГСБ», то Лукашенко публично предъявил претензии Германии и тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель.

Смысл такого рода постановок как раз и заключается в том, чтобы выдумать конкретный образ внешнего врага и раздуть из этого скандал для создания атмосферы страха в обществе. Если же в официальных заявлениях идет речь о каком-то непонятном «иностранном гражданине», то зачем это вообще делать?

К тому же бросается в глаза, что пропагандистское сопровождение этих событий власти заранее не подготовили. В первые два дня все ограничилось коротким пресс-релизом КГБ – никакой организованной отработки темы в государственных СМИ не было. Дополнительная информация появилась только после публичного приказа Лукашенко и пока неясно, станут ли эти события поводом для масштабной пропагандистской кампании.

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