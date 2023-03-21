Глава ВЦИОМ обвинил российскую молодежь в нежелании пожертвовать собой ради Путина 13 21.03.2023, 22:21

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Валерий Федоров

По его словам, молодежь не смотрит телевизор, «где все по полочкам раскладывают».

Новое поколение россиян ставит личное благополучие выше интересов общества и настроено на спасение себя, а не родины, заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, исследования ВЦИОМ показывают, что люди от 18 до 24 лет — наиболее «проблемная» возрастная группа, с точки зрения отношения к войне в Украине, поскольку «занимается не спасением России, а самоспасением». «Она не смотрит телевизор, где все показывают и по полочкам раскладывают. Она не очень причастна к этим идеалам, она индивидуалистичная», — отметил Федоров.

По его словам, при ответе на вопрос «что для вас важнее, чтобы Россия жила хорошо или чтобы вы, ваша семья жила хорошо», молодежь в возрасте до 24 лет в основном указывает второй вариант. При этом старшее и среднее поколение выбирает страну: «старшее — вообще тотально, среднее — в большинстве», уверяет Федоров.

Он похвалил государство за попытки поменять установки молодежи. Например, в России была создана новая «пионерия» под названием «Движение первых», а в школах ввели «Разговоры о важном», во время которых рассказывают о войне в Украине. Одноименные «уроки» транслируют по ТВ. Также учеников начали отправлять на сборы, а для студентов ввели основы военной подготовки. «Надо ожидать значительного эффекта от этих программ. <…> Молодые люди — не только самые протестные, не только самые конфликтные, они же и самые пластичные. Они еще формируются, они еще не забронзовели. Они еще выбирают, они еще сравнивают, они открыты достаточно, готовы меняться», — заявил Федоров.

Первый проректор Кубанского госуниверситета Темыр Хагуров согласился с главой ВЦИОМ, сославшись на результаты аналогичных исследований в вузе. «Если лет десять назад трендом был „разумный эгоизм“, то есть личное благополучие, крепкая семья, карьера, то сейчас в приоритете — интересная работа, качественный досуг, хорошее здоровье и только потом — доход, семья и воспитание детей. На последнем месте — служение Родине», — рассказал Хагуров. Он добавил, что «существенная часть молодежи воспринимает государство как машину для комфорта».

Ранее стало известно, что с нового учебного года студентам начнут преподавать основы российской государственности. В частности, им будут рассказывать, что у России есть четыре «ценностных константы»: «свой путь», «мессианство», адаптивность и общинность, говорил руководитель проекта «ДНК России» политтехнолог Андрей Полосин. «Если ты спасаешь другого, то ты русский, а если спасаешь себя, то ты уже другой», — объяснял он идею «мессианства» страны. Обсуждение российского мировоззрения он назвал «работой вдолгую», сославшись на то, что для выработки марксизма «потребовалось сто лет».

В 2023 году расходы федерального бюджета на «воспитание патриотизма у граждан» в рамках национального проекта «Образование» увеличили более чем в 6 раз. На уроки военной пропаганды, закупку атрибутики и финансирование детских «патриотических» лагерей собираются потратить 39,7 млрд рублей против 6,47 млрд рублей в 2022-м. В следующем году расходы увеличатся еще на 13%, до 44,32 млрд рублей.

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