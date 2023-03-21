Парламент Литвы призывает начать полную международную изоляцию России 21.03.2023, 23:58

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Литовский сейм принял резолюцию.

Сейм Литовской Республики во вторник принял резолюцию «Об ограничении террористического влияния России», в которой призвал государства-партнеры подготовить шаги для «полной международной изоляции» РФ.

Об этом пишет «Европейская правда», в распоряжении которой есть текст резолюции.

В документе литовские парламентарии призывают Европейский Союз и его государства-члены совместно создать и расширить правовую базу «для признания государств государствами-спонсорами терроризма и государствами, которые используют террористические средства», которой должна быть объявлена Россия.

Также Сейм Литвы призывает ЕС предотвращать любой обход санкций, расследованию таких нарушений и привлечению виновных к ответственности, назначив для этого ответственного члена Европейской комиссии.

ЕС также просят как можно быстрее завершить работу над правовым режимом конфискации замороженных российских активов и создать международный механизм возмещения Украине ущерба, нанесенного агрессией РФ.

«(Сейм - ред.) призывает своих союзников по Европейскому Союзу и НАТО приложить все усилия для инициирования всеобъемлющей международной изоляции Российской Федерации, в частности относительно ее членства в международных организациях и органах (ООН и др. ), путем закрытия и запрета институтов, связанных с российским государством, которые могут быть использованы для распространения дезинформации и пропаганды или для подобных целей, в государствах-членах, а также путем ограничения влияния России в других сферах, в частности экономику, финансы, науку, культуру, спорт, туризм, социальные сети и т.д.», - говорится в резолюции.

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