ISW: Путин потерпел фиаско на переговорах с Си Цзиньпином 22.03.2023, 9:20

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Стало известно содержание итогового документа после встречи в Москве.

Глава РФ Владимиру Путин потерпел фиаско по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись в Москве 20 марта.

Согласно выводам американского Института изучения войны (ISW), диктатор не смог добиться желаемого и договориться о более плотном двустороннем партнерстве с властями Китая.

В отчете аналитики приводят совместное заявление КНР и РФ «об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру», которое стороны подписали во время встречи. В ISW отмечают, что в документе зафиксирован более сдержанный вариант развития российско-китайских отношений. Он отличается от того, на что рассчитывал лидер РФ, считают аналитики.

«Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си», - обращают внимание эксперты.

В частности, лидер КНР сделал два основных заявления: первое - о том, что Китай будет поддерживать инициативы РФ в Совбезе ООН, второе - по поводу «политического урегулирования» войны в Украине. Однако более резких заявлений на этот счет Си Цзиньпин не сделал. В частности, он публично не пообещал Путину поддерживать РФ в войне с Украиной.

«Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям», - говорят в ISW.

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