ВСУ перешли в контратаку под Бахмутом 22.03.2023, 10:36

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Украинская армия ударила по войскам РФ на одном из направлений возле города.

Угроза окружения Бахмута с севера юга остается. Однако давление на город ослабевает, а ВСУ проводят контратаки.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние дни украинские силы провели локальную контратаку к западу от Бахмута, что, вероятно, ослабит давление на находящий под угрозой маршрут снабжения по трассе H32.

По данным британской разведки, бои вокруг центра города продолжаются, и украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга.

«Тем не менее, существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город утрачивает прежнюю ограниченную динамику, частично из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора», - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, в последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка к северу от Донецка. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная происходящему под Бахмутом.

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