В России умер скандальный коллега Ермошиной 3 22.03.2023, 12:54

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Владимир Чуров

Фото: ТАСС

Высказывания Чурова о фальсификации выборов вошли в историю российской политики.

Умер бывший глава российского Центризбиркома России Владимир Чуров, сообщают российские СМИ со ссылкой на его знакомых. Он руководил ЦИК с 2007-го до 2016 года, его имя прочно связано с обвинениями в адрес властей в фальсификации выборов. Заявления Чурова, в том числе о президенте России, вошли в историю российской политики, пишет ВВС.

О кончине Чурова сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, а сейчас депутата Госдумы Леонида Ивлева. Он умер в среду, 22 марта, в Москве. Собеседники «Коммерсанта» подтвердили эту информацию.

ТАСС со ссылкой на Ивлева передает, что Чуров умер в больнице после операции. «Владимир Евгеньевич перенес обширный инфаркт, его не стало», - сказал бывший коллега главы ЦИК. Чуть больше недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта, уточняют «Ведомости».

17 марта Чурову исполнилось 70 лет. После отставки с поста главы Центризбиркома он получил должность посла по особым поручениям МИД России.

На безальтернативной основе

ЦИК России Чуров возглавил в марте 2007 года, сменив Александра Вешнякова. Он был избран на безальтернативной основе. До этого Чуров был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Неожиданный выбор Кремля СМИ объясняли тем, что с 1992 года Чуров работал в комитете по внешним связям администрации Петербурга (был главным специалистом). С 1995 года стал зампредом этого комитета, который возглавлял Владимир Путин.

В марте 2011 года Чуров снова оказался единственным кандидатом на пост председателя ЦИК, его кандидатуру вносил Ивлев, а в новый состав Центризбиркома Чуров вошел по квоте президента Дмитрия Медведева.

Переизбрание Чуров состоялось незадолго до начала беспрецедентных за годы правления Путина протестов против фальсификации итогов выборов. Оппозиция не признала итоги выборов в Госдуму в декабре 2011 года, после чего на Болотной площади в Москве прошел первый многотысячный митинг с требованием честных выборов и отставки Чурова.

Отставка Чурова состоялась гораздо позже - в 2016 году его сменила Элла Памфилова, которая возглавляет ЦИК до сих пор.

«Первый закон Чурова»

Высказывания Чурова вошли в историю российской политики. Едва только заняв пост главы Центризбиркома в первый раз в 2007 года, он, в частности, провозгласил «первый закон Чурова» о том, что «Путин всегда прав».

«Первый закон Чурова гласит: Путин всегда прав, потому что он всегда соблюдает закон. Это действительно так, в чем я имел возможность неоднократно убеждаться за годы совместной работы с Владимиром Владимировичем, - говорил Чуров. - Второй закон Чурова звучит так: мы сотрудничаем со всеми, кто с нами сотрудничает. А кто с нами не сотрудничает, мы с ними все равно сотрудничаем».

Кроме того, Чуров клялся бородой, что «сделает все, чтобы выборы были честными», а о наблюдателях, фиксировавших многочисленные нарушения закона во время его руководством ЦИК, отзывался так: «Наблюдатель - лучший друг избиркома. И я это неоднократно повторял и повторяю. А толпа наблюдателей - ну, это, наверное, толпа наблюдателей».

По словам Ивлева, накануне Чуров чувствовал себя хорошо, он планировал писать книгу о вмешательстве США в выборы других стран.

На прошлой неделе «Комсомольская правда» опубликовала последнее интервью Чурова под заголовком: «Как живет российский «Волшебник на пенсии» («волшебник» - еще один связанный с ним мем о выборах). Выяснилось, что Чуров ездит на метро и живет в «небольшом коттеджном поселке Новой Москвы, застроенном недорогими дуплексами».

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