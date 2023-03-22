Певчих сменила Волкова во главе «совета директоров» ФБК Навального 2 22.03.2023, 20:05

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Мария Певчих

Волков ушел из-за скандала, вызванного обращением к главе дипломатии ЕС о снятии санкций с российского миллиардера.

Политик Алексей Навальный сообщил о смене руководства в Фонде борьбы с коррупцией. Новым председателем совета директоров Anti-Corruption Foundation International (ACF) назначена Мария Певчих — создатель и глава отдела расследований.

«Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером. Вы ее хорошо знаете, ну, а у меня нет сомнений в том, что она прекрасно справится и с этими обязанностями», — заявил Навальный.

Смена руководства произошла после того, как эту должность оставил Леонид Волков. Он решил уйти из-за скандала, вызванного обращением к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. Волков признал, что осенью прошлого года направил ему письмо от имени Фонда с просьбой снять санкции в отношении владельца «Альфа Групп» Михаила Фридмана, но при этом не поставил в известность своих коллег.

Навальный отметил, что письмо Боррелю было «политически ошибочным, технически неграмотным и содержало неверную информацию», а ответственность руководителей является одним из правил ACF. «Поэтому, когда мой друг и многолетний соратник Леонид Волков <…> совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики, я был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста», — сказал оппозиционер.

Вместе с тем Волков останется в команде — на чем бывший глава совета директоров ACF сосредоточит работу, решит он сам, добавил Навальный.

Политик принес всем своим сторонникам, донорам ACF и наблюдательному совету. «Мы исправили ошибку, но она была, а значит, в этом есть и моя ответственность. Я подтверждаю нашу полную приверженность идее применения санкций против путинских коррупционеров, жуликов и разжигателей войны всех мастей. Это соответствует интересам граждан России, и мы продолжим эту работу», — заключил Навальный.

Ранее бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заподозрил Марию Певчих в работе на ФСБ. Он указал на пробелы в ее «неоднозначной» биографии. Журналист узнал о ее работе в ФБК только после отравления Навального и предположил, что она как участник ближнего круга соратников могла повлиять на его решение вернуться в Россию.

Венедиктов также обратил внимание на отсутствие информации о Певчих в соцсетях до работы в ФБК и отказ МГУ ознакомить его с дипломной работой, которую она защищала у идеолога «русского мира» Александра Дугина. Также ему показалось странным, что, вернувшись из Великобритании, Певчих сразу же стала руководителем молодежной российской делегации на саммите G8, о чем она недавно рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю.

Своими подозрениями по поводу агентов спецслужб в окружении Навального Венедиктов делился еще в 2021 году. Тогда политик был арестован, вернувшись в Россию из Германии, где лечился от последствий отравления нервно-паралитическим веществом.

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