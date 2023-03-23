Минск запросил встречу с белорусами, которых в Польше подозревают в шпионаже 5 23.03.2023, 13:46

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В шпионской сети — три гражданина Беларуси.

Белорусские дипломаты запросили у польских властей доступ к задержанным в Польше белорусам, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«Принимаются все необходимые консульские действия, предусмотренные в таких ситуациях. В частности, оперативно был запрошен консульский доступ к задержанным гражданам Беларуси, ожидается реакция польской стороны», — рассказали в МИД.

Там отметили, что дипломаты поддерживают связь с родственниками задержанных.

Как писал сайт Charter97.org, польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.

Позднее появилась информация, что в группе есть три белоруса.

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