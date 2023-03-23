В России горит крупнейший завод по производству «Уралов» и «Тополь-М» 4 23.03.2023, 14:53

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Пожар начался в литейном цеху.

В российском Ярославле в четверг, 23 марта, начался пожар на ЯМЗ - Ярославском моторном заводе. Как сообщает местное издание «Про Город», о пожаре журналистам первыми сообщили очевидцы - их комментарии поступили около 13:30.

В МЧС журналистам подтвердили информацию о пожаре и уточнили, что горит административное здание. По предварительным данным, спасены семь человек. Данные о пострадавших не поступали.

«На месте вызова наблюдался густой черный дым в 3-х этажном административном здании», - цитирует «ЯрНьюс» представителя МЧС.

«Ярновости» сообщают со ссылкой на источник, что возгорание могло начаться не в административном здании, а в цеху.

«Пожар начался в литейном цехе №6. Судя по всему, первой воспламенилась электрическая подстанция», - приводит издание слова источника в экстренных службах.

ЯМЗ - один из крупнейших производителей двигателей и коробок передач для техники российской армии, например, грузовиков «Урал» и комплексов «Тополь-М».

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