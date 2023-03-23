Украина получила первые четыре истребителя от Словакии

Украина получила первые четыре истребителя от Словакии4
- 23.03.2023, 16:35
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Вскоре их может передать и Польша.
Сегодня, 23 марта, Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
«Мы успешно передали Вооруженным силам Украины первые четыре истребителя МиГ-29. Переброску осуществляли украинские пилоты с помощью ВВС Словакии, украинского персонала и других составляющих, обеспечивающих безопасность переброски и необходимую документацию», — говорится в сообщении.
Как писал сайт Charter97.org, Польша также передаст Украине истребители МиГ-29.