Ученые опровергли популярную теорию о появлении воды на Земле 2 23.03.2023, 17:11

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Раньше считалось, что источниками воды на нашей планете были планетзимали.

Планетзимали («зародыши» планет) не могли быть источником воды на Земле из-за своей чрезвычайной сухости. Статья об этом опубликована в Nature.

Планетзимали — это древние тела Солнечной системы, возникшие из протопланетнего диска. Когда скопления пыли достигают радиуса около километра, на их движение перестает оказывать влияние сопротивление газа, и они постепенно начинают притягивать на себя окружающую материю. Таким образом планетзимали растут все больше и больше, и по достижении радиуса 1-3 километра их горные породы подвергаются метаморфизму, плавлению и дифференциации (подобно земным недрам). Согласно одной из гипотез, именно такие планетзимали, падавшие на Землю, принесли на нее воду.

Ученые из Университета Мэриленда проанализировали состав семи упавших на Землю метеоритов-ахондритов. Считается, что эти метеориты являются отколовшимися частицами планетзималей, поскольку имеют следы сильного сжатия и высоких температур. Из семи изученных метеоритов часть пришла из сухой внутренней части Солнечной системы, в то время как другие образовались во внешней части, где может существовать стабильный лед. Выяснилось, что эти горные породы невероятно сухие и содержат не более двух миллионных долей воды по массе.

«Мы знали, что многие объекты внешней Солнечной системы были дифференцированы, но предполагалось, что, поскольку они происходят из той части, где может существовать лед, они также должны содержать много воды, — сказал Суне Нильсен, один из авторов работы из Океанографического института Вудс-Хоул. — Наша работа показывает, что это определенно не так. Как только планетзимали плавятся, воды в них не остается».

Это означает, что ни сами упавшие на Землю в качестве метеоритов планетзимали, ни отколовшиеся от них мелкие астероиды не могли служить источником воды. Занести воду на Землю могли лишь не подвергнувшиеся метаморфизму тела, точный состав которых еще предстоит установить.

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