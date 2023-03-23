Казахстан ограничит российский параллельный импорт 23.03.2023, 20:10

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Страна не позволит РФ обходить западные санкции.

Казахстана с 1 апреля введет онлайн-систему по отслеживанию товаров, которые ввозятся в страну для последующего реэкспорта. Так власти пытаются ограничить идущий в Россию поток параллельного импорта и избежать нарушения западных санкций. Об этом сообщают специализированный портал по Центральной Азии Eurasianet и Financial Times.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», – сказал Eurasianet высокопоставленный казахстанский чиновник.

Ситуация осложняется тем, что Казахстан вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, внутри которого товары перемещаются, не проходя таможенный контроль. По словам источника FT в правительстве Казахстана, система мониторинга «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку движения товаров от границы до границы». Власти «постоянно работают над тем, чтобы снизить риски реэкспорта», добавил он.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, экспорт в Россию увеличился в 2022 г. на 25%. Хотя частично это объясняется ростом стоимости товаров, появились целые товарные категории, поставщиком которых стал Казахстан. Например, экспорт стиральных машин подскочил практически с нуля в 2021 г. до почти 100 000 штук в 2022-м. Современных полупроводников Казахстан поставил в Россию всего на $12 000 в позапрошлом году, но уже на $3,7 млн – в прошлом.

При этом, по подсчетам ЕБРР, экспорт из ЕС и Великобритании в Казахстан только в мае-июле 2022 г. вырос примерно на 30% по сравнению со средним значением в допандемических 2017–2019 гг.

А в последние недели Казахстан оказался буквально завален предложениями о сотрудничестве от российских компаний. Они просят помочь наладить поставки товаров, в том числе подсанкционных — от запчастей к самолетам до редкоземельных металлов из Австралии, сообщило недавно агентство Reuters со ссылкой на семь источников. Всплеск интереса к Казахстану объясняется проблемами, которые возникли с транзитом подсанкционных грузов через Турцию. Она в начале марта прекратила оформление таможенных документов на товары, следующие в Россию; решение было связано с санкциями.

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