США призвали ОБСЕ создать миссию для изучения ситуации с правами человека в Беларуси 23.03.2023, 23:56

Вашингтон будет продолжать усилия по привлечению режима Лукашенко к ответственности.

США и 37 других стран обратились к Московскому механизму ОБСЕ с просьбой, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создало экспертную миссию для изучения продолжающегося ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Веданта Патела, опубликованном в четверг, передает «Голос Америки».

Призыв США базируется на докладе миссии Московского механизма ОБСЕ от ноября 2020 года, в котором были зафиксированы систематические нарушения прав человека и злоупотребления со стороны режима Лукашенко до, во время и после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года.

В этом докладе содержится призыв к режиму Лукашенко организовать новые, честные президентские выборы на основе международных стандартов, освободить несправедливо задержанных, взаимодействовать с политической оппозицией и гражданским обществом и обеспечить привлечение к ответственности за нарушения.

«Этот новый призыв учредит экспертную миссию для изучения ситуации с правами человека в Беларуси и растущих доказательств жестокого подавления режимом Лукашенко всех элементов белорусского общества с 2020 года, а также утверждений о серьезных злоупотреблениях, связанных с соучастием режима Лукашенко в агрессивной войне России против Украины, – говорится в заявлении. – Миссия экспертов будет иметь мандат на оценку соблюдения Беларусью своих обязательств перед ОБСЕ».

США призвали власти Беларуси к полномасштабному сотрудничеству с экспертной миссией и содействовать ее работе.

«США и наши партнеры будут продолжать усилия по привлечению режима Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека», – подчеркивается в документе.

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