Дания нашла неопознанный цилиндр у трубы «Северного потока» 24.03.2023, 11:29

3,156

Высота предмета составляет 40 см.

Около трубопровода «Северный поток-2» в Балтийском море обнаружили неопознанный объект. Для операции по его подъему на поверхность пригласили оператора газопровода Nord Stream 2 AG, сообщило Датское энергетическое агентство.

Высота предмета цилиндрической формы составляет 40 см, диаметр — 10 см. Не исключено, что объект представляет собой морской дымовой буй. По предварительной информации, он не несет непосредственной угрозы безопасности.

Фото: ens.dk

«В целях дальнейшего выяснения характера объекта датские власти решили спасти объект при содействии Министерства обороны. В связи с этим мы пригласили владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции и в настоящее время ожидаем ответа», — говорится в заявлении Датского энергетического агентства.

Что произошло на российских газопроводах

Напомним, 26 сентября 2022 года в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали падение давления. Дания выявила в газопроводе «огромную» утечку. Швеция сообщила, что причиной послужили взрывы. НАТО назвал повреждения на газопроводах диверсией.

Шведские эксперты обследовали разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» с помощью подводной камеры. Она зафиксировала глубокие трещины на дне моря. У поврежденного «Северного потока», предположительно, после взрыва пропало по меньшей мере 50 метров газопровода. На кадрах также видно, что на морском дне лежат большие куски стали.

Позже прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на «Северных потоках» произошли из-за диверсии. Рядом с трубопроводом обнаружены остатки взрывчатого вещества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».