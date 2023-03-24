ФСБ арестовала в Москве российского генерала 24.03.2023, 11:54

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Вместе с ним задержан высокопоставленный сотрудник таможенной службы.

ФСБ задержала в Москве двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы по делу о крупной взятке.

«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Беглов имеет звание генерала, а Алеев — майора.

По данным телеграм-канала 112, сумма предполагаемой взятки составила 3,8 млн руб. По делу также проходят два бизнесмена-взяткодателя, но кто они, не уточняется.

Обыски сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом провели как на рабочих местах в здании таможенного управления, так и дома у высокопоставленных чиновников ФТС. Всего у них было изъято около 40 млн руб.

Избрание меры пресечения для фигурантов дела ожидается 24 марта. В пресс-службе ФТС подтвердили задержание двух сотрудников ведомства.

На сайте таможни отмечается, что Беглов стал заместителем начальника Центрального таможенного управления — начальником службы федеральных таможенных доходов в октябре 2015 года. В таможенных органах он служит с 2001 года. Беглов ранее был награжден медалями «За службу в таможенных органах» II, III степени, а также «За усердие» и ведомственной наградой «Дмитрий Бибиков».

Как пишет 112, одновременно с задержаниями в Москве в Петербурге был арестован начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования. Он также подозревается в получении взятки в 300 тыс. руб.

20 марта прошло задержание замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, которого следствие обвинило в получении взяток на 28 млн руб. После задержания Драгомирецкий признался в получении «откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье, но, как утверждает следствие, не в полном объеме.

По словам руководителя комитета Госдумы по информационной политике и экс-советника главы Росгвардии Александра Хинштейна, разоблачение Драгомирецкого стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии.

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