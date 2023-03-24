В Москве священник РПЦ ногой ударил пенсионерку, мешавшую ему просить деньги 6 24.03.2023, 15:10

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Видеофакт.

Русская православная церковь (РПЦ) попала в новый громкий скандал. Предположительно, священнослужитель избил пенсионерку на глазах у шокированных прохожих. Видео инцидента 24 марта распространил российский новостной ресурс BAZA.

Драка случилась в районе станции метро «Марксистская». «Мужчина с бородой и бабушка с цветами обычно стояли недалеко друг от друга… Пенсионерка продавала цветы, а он собирал милостыню», - рассказал ресурс.

Конфликт возник, когда бабушка решила поменять место и встала рядом с вероятным священником. Ему не понравилось приближение «конкурентки», поэтому он нанес удар ногой по ней, чтобы отогнать. При этом мужчина не выпускал из рук православную икону. Этот момент сняли на видео прохожие.

Примечательно, что, по данным ресурса, пострадавшая пенсионерка отказалась вызывать полицию и скорую помощь. Судя по всему, пострадала она несильно, однако цветы, которые женщина продавала, были испорчены. В РПЦ пока не прокомментировали инцидент.

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