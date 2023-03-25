В Госдуме РФ придумали, как «спасти» Путина от Гааги

В Госдуме РФ придумали, как «спасти» Путина от Гааги16
- 25.03.2023, 13:10
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План озвучил спикер Володин.
Глава Государственной думы России Вячеслав Володин придумал очередной план спасения Владимира Путина от суда в Гааге – он призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России.
Об этом Володин написал в Telegram, передает ТСН.
«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», – написал Володин.
Он также призвал к заключению двусторонних соглашений с так называемыми дружественными в РФ странами, предусматривающими отказ от сотрудничества с МУС.
«Важно организовать работу по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающими взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС», — говорится в сообщении.
Как сообщал сайт Charter97.org, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может идти на компромисс с Россией, потому что именно Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях на территории нашего государства.