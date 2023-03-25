Госдеп США: Белорусы заслуживают будущего без Лукашенко 25.03.2023, 17:57

1,060

США поздравили народ нашей страны с Днем Воли.

США вместе с белорусами отмечают День Воли - годовщину провозглашения первого независимого белорусского государства в 1918 году

День Воли традиционно празднуется белорусами по всему миру 25 марта. «Этот день подчеркивает демократическое наследие первого независимого белорусского государства, созданного в 1918 году после 150 лет российской оккупации, - говорится в сообшении офиса пресс-секретаря Госдепартамента США. - Несмотря на соучастие режима Лукашенко в войне России против Украины, белорусы продолжают бороться за независимое и демократическое будущее Беларуси. Перед лицом жестоких системных репрессий тоталитарного режима белорусское демократическое движение и гражданское общество по-прежнему мужественно продвигаются вперед во имя свободной Беларуси», сообщает «Голос Америки».

Накануне праздника Соединенные Штаты предприняли действия, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека в отношении белорусского народа и за содействие войне Российской Федерации против Украины. Министерство финансов США объявило о санкционных действиях в отношении государственных предприятий и частных лиц, которые оказывают поддержку режиму Лукашенко. Также введены визовые ограничения в отношении ещё четырнадцати лиц за их причастность к подрыву демократии.

«Правительство США намерено начать всеобъемлющий стратегический диалог по актуальным темам, представляющим взаимный интерес, с белорусским демократическим движением и гражданским обществом», - отмечается в сообщении пресс-службы Госдепартамента, что будет ещё одним шагом по усилению поддержки будущей демократической Беларуси.

Таким образом, в День воли Беларуси США подтверждают свою традиционную политику по поддержке демократической, суверенной и стабильной Беларуси: «Это обязательство непоколебимо, основано на двухпартийной поддержке и глубоко укоренено в ценностях нашей страны. Администрация президента Джо Байдена искренне придерживается этой политики, как и все президенты США на протяжении более чем тридцати лет».

«Почти полторы тысячи политических заключенных, оказавшихся за решеткой при режиме Лукашенко, как и все белорусы, заслуживают того, чтобы создавать будущее, свободное от репрессий Лукашенко и принуждения Путина», - говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».