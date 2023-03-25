В Россию на свободу вышли более пяти тысяч помилованных зеков из ЧВК «Вагнера» 25.03.2023, 21:34

35 000 наемников погибли в Украине.

Более 5 000 заключенных, которые в течение полугода сражались на стороне ЧВК «Вагнер» в Украине, вышли на свободу в РФ после получения президентского помилования. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

Как отметил Пригожин, только 0,31% из них совершили новые преступления в течение первого месяца после освобождения, что в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели до службы в ЧВК. Те же заключенные, которые совершили новые преступления, в основном нападают на людей с антивоенными взглядами. «Это в основном увечья различной степени тяжести, [нанесенные] тем людям, которые впрягаются за киевский режим и выступают против задач, которые поставлены в рамках СВО», — пояснил Пригожин.

СМИ ранее сообщали о преступлениях, совершенных бывшими бойцами ЧВК «Вагнера», в том числе о нападении на полицейских. В одном из них вернувшийся в Россию из Украины с оружием «вагнеровец» открыл огонь по полицейским из пулемета, приняв их за военнослужащих ВСУ, пишет The Moscow Times.

Пригожин также заявил, что к середине мая его армия наемников планирует набрать еще 30 000 человек. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщал, что ЧВК «Вагнера» потеряла за год войны в Украине столько же людей, сколько планирует набрать Пригожин к маю.

Набор заключенных в ЧВК «Вагнера» достиг пика осенью 2022 года. Тогда осужденным предлагали смягчить наказание после шести месяцев службы. Как ранее сообщала британская разведка, группировка собирается выполнить обещание и дать выжившим свободу.

Согласно подсчетам Вашингтона, ЧВК «Вагнера» на конец 2022 года состояла из 50 000 человек, из которых 40 000 были рекрутированы в российских тюрьмах, а только 10 000 были профессиональными бойцами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».