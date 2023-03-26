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Под Москвой загорелся крупнейший в России металлургический завод

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  • 26.03.2023, 8:05
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Под Москвой загорелся крупнейший в России металлургический завод

Пожар начался в цеху аккумуляторов.

Вечером 25 марта, под Москвой начался пожар на металлургическом заводе «Фрегат». Загорелся один из цехов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в российском МЧС.

«На улице Кирова, дом 3, строение 6 произошло возгорание в цеху аккумуляторов», - приводит издание заявление министерства.

При этом отмечается, что здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.

Стоит заметить, что завод «Фрегат» является крупнейшим в России металлургическим заводом и специализируется на производстве вторичного свинца. Летом прошлого года он приостановил деятельность.

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