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Русский солдат обчистил павших товарищей в набитом доверху окопе

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  • 26.03.2023, 11:22
  • 10,412
Русский солдат обчистил павших товарищей в набитом доверху окопе

Все, что нужно знать об армии РФ.

Российский оккупант прямо на поле боя раздел своих убитых товарищей, поймавших «прилет» ВСУ, сообщает УНИАН.

На кадрах, опубликованных украинскими военными, задокументированно, как захватчик после налета ВСУ нагло пробрался к позициям своих соплеменников и начал проверять их обмундирование.

Поиски удобной одежды и экипировки продолжались минуты. Мародер обследовал все четыре тела, утащив часть их экипировки.

Отдельно дрон ВСУ показал усеянное трупами оккупантов поле боя.

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