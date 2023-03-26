Ученые: Шестой океан разделит Африку на две части 3 26.03.2023, 12:07

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Стало известно, когда это произойдет.

По мнению исследователей, сдвиги тектонических плит в Эфиопии показывают, что африканский континент разделяется на две части, прокладывая путь к возникновению шестого океана Земли. Исследование, опубликованное в научном журнале Earth and Planetary Science Letters, показало, что плиты расходятся на несколько миллиметров в год.

Сдвиг между тектоническими плитами продолжается с тех пор, как в 2005 году появился Восточно-Африканский разлом – трещина длиной 35 миль в эфиопской пустыне.

Разлом Сомалийской тектонической плиты и более крупной Нубийской тектонической плиты фактически разделит второй по величине континент мира на две части – явление, которое не наблюдалось сотни миллионов лет, когда Южная Америка и Африка были разделены на разные континенты.

Ожидается, что по завершении процесса в странах Африки, не имеющих выхода к морю, таких как Эфиопия, Кения, Уганда и других, появится береговая линия, что расширит возможности для торговли и производства. Далее раскол приведет к возникновению нового океана.

«Аденский залив и Красное море объединятся над регионом Афар и восточноафриканской рифтовой долиной и станут новым океаном, а эта часть Восточной Африки станет отдельным небольшим континентом», – говорит морской геофизик, профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд.

По мнению исследователей, все это может произойти через 5–10 миллионов лет.

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