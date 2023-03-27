Более 200 белорусских судей будет судить международный трибунал 27.03.2023, 11:04

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Литва расследует преступления против человечности в судах Беларуси.

Литовский центр права и демократии JusticeHub подготовил отчет «Право на справедливое судебное разбирательство в Беларуси после выборов 2020 года». Параллельно ведется уголовный процесс о преступлениях против человечности, и на сегодняшний день в специальной базе около 200 белорусских судей, которые могут быть осуждены на основании принципа международной универсальной юрисдикции. Чего ждать белорусским судьям и как это поможет их жертвам – «Белсат» обсудил с главой JusticeHub Дайнюсом Желимосом.

Отчет поможет составить новые санкционные списки и провести люстрацию

Отчет «Право на справедливое судебное разбирательство в Беларуси после выборов 2020 года» Литовского центра права и демократии JusticeHub стал первым настолько подробным исследованием нарушения прав человека в белорусских судах. При подготовке отчета эксперты пользовались информацией, которую представляли бывшие политзаключенные, правозащитный центр «Весна», а также стенограммами аудиозаписей судов, данными из системы поиска информации «Эталон», официального Конституционного суда Беларуси.

«Данный отчет фиксирует, что судьи принимали активное участие в содействии осуществлению недемократического режима, направленного на массовое нападение на гражданское население», – утверждают составители отчета.

Эксперты JusticeHub выявили следующие нарушения белорусских судов:

- белорусские судьи не соблюдают принцип независимости и беспристрастности;

- зафиксированы массовые нарушения судами основной прав человека;

- отсутствие соблюдения процессуальных прав и права на справедливый суд;

- отсутствие реальной и эффективной возможности оспорить решения суда первой инстанции;

- нарушение права на публичное заседание;

- отсутствие равенства сторон.

Составители отчета говорят, что его можно использовать для рассмотрения дел в рамках международной универсальной юрисдикции. Также на основании данных, представленных в отчете, могут быть составлены новые санкционные списки, в которые включат судей, причастных к репрессиям против белорусов. Исследование может также помочь в будущей судебной реформе в Беларуси, а также люстрации, так как оно содержит прямые доказательства того, что совершал тот или иной судья и на основании чего он или она больше не могут занимать подобную должность в будущем.

Чем международная универсальная юрисдикция поможет белoрусам?

Что такое международная универсальная юрисдикция, как она может помочь в восстановлении справедливости в отношении жертв белорусского режима, кто может ей воспользоваться – на эти вопросы отвечает глава JusticeHub Дайнюс Желимас.

– Расскажите, пожалуйста, в чем суть международной универсальной юрисдикции и как этой процедурой сегодня могут воспользоваться белорусы?

– Международная универсальная юрисдикция – это предусмотренная законодательствами разных стран возможность подавать, принимать заявления и расследовать уголовные дела по особо тяжким международным преступлениям, среди которых – геноцид, преступления против человечности и военные преступления, без привязки к месту и времени совершения этого преступления, гражданства ответственных и потерпевших. Если говорить о Беларуси, то здесь мы имеем дело с преступлениями против человечности.

Принцип международной универсальной юрисдикции содержится в законодательствах таких стран, как Литва, Польша, Германия, Бельгия, Нидерланды, Венгрия и так далее.

Согласно этому принципу, осенью 2022 года Литва возбудила уголовное дело по событиям в Беларуси после сфальсифицированных выборов 2020 года. Основанием для открытия дела стали заявления пострадавших от режима, которые нашли в убежище, а также родственников пострадавших, находящихся в Беларуси за решеткой.

Жертвам белoрусского режима или их родственникам, находящимся в Литве, наша организация оказывает юридическую помощь, чтобы они обратились в литовскую прокуратуру с заявлениями. Эти заявления сейчас входят в то общее уголовное дело, возбужденное в прошлом году, но если будет конкретизирован подозреваемый, какое-то дело может быть отдельно выделено, и мы надеемся, что таких дел будет много.

«В нашей базе более 200 судей, и все они однажды ответят за преследование людей»

– Почему вы решили заняться анализом именно судов в Беларуси?

– Судьи сегодня – одни из главных подозреваемых в преступлениях против человечности в Беларуси. Судьи, наверное, не пытают людей напрямую, но, кроме пыток, есть другие преступления против человечности – преследование по политическим мотивам, по национальному признаку, незаконное лишение свободы, но по международным стандартам, а не репрессивных законов лукашенковской системы. Судьи как раз этим всем и занимаются, когда выносят приговоры за участие в митингах, разного рода публичные активности, распространение информации в соцсетях, журналистскую деятельность, за другие проявления свободы самовыражения.

Все подобные дела в Беларуси проходят через суды, чтобы создать вид легитимности репрессий. Ответственность судей за эти дела затрудняет, что они как юристы хорошо понимают, что они делают – совершают преступления, реализовывая политику Лукашенко по преследованию белoрусского гражданского общества.

– На каком этапе сейчас находится расследование преступлений судей?

– На стадии предварительного расследования. И я надеюсь, что оно распространится и на другие европейские страны и будет вестись не только в Литве. На данный момент у нас есть данные на более чем 200 судей. И я думаю, что когда-то они все ответят за преследование людей. Некоторые из них уже находятся в разного рода международных или национальных санкциях, а остальные – кандидаты на применение таких санкций, которые запретят им свободно приезжать в страны Евросоюза.

Что особенно важно для будущего, чтобы они все были известными, чтобы когда в Беларуси наступит момент демократических изменений, чтобы в отношении них применялась, кроме уголовной ответственности, люстрация. Такие так называемые судьи в демократическом государстве больше не могут, не должны заниматься такой деятельностью.

«Возможно, белoрусских судей будет судить международный трибунал»

– Когда расследование будет завершено, как будет выглядеть решение литовского суда, решение в отношении этих судей?

– Сейчас трудно сказать. И здесь нужно отметить, что хотя нам и известны имена конкретных судей, учитывая, что мы начали работу недавно, пока нет официально объявленных подозреваемых. Но если они будут объявлены в статусе подозреваемых, тогда на них будет выдан ордер на арест, он будет передан через органы Интерпола. Их смогут арестовать в любой стране. Но даже если пока не арестуют, в Литве возможно осудить их заочно. И в этом случае, если произойдут перемены в Беларуси, материалы могут быть переданы в реформированные органы правосудия новой демократической Беларуси для разбирательства с ними уже там.

Или другой вариант – сейчас как раз обсуждается мысль, что все же будет нужен специальный международный трибунал по преступлениям против человечности, и тогда белoрусских судей будет судить этот трибунал.

Но самое главное, что все эти судьи, которые выносят такие приговоры, должны знать, что их действия не остаются незамеченными, что их фамилии известны, и что в один день им придется столкнуться с конкретной ответственностью, и им не будет места в будущей новой Беларуси, пока они не отбудут свое наказание.

К сожалению, процесс идет медленно, и пока что много вопросов к органам правосудия не только Литвы, но и других стран – почему до сих пор нет ни одного подозреваемого по белoрусским делам, которые они ведут? Кроме Литвы, есть еще несколько государств, которые начинали такие дела в рамках международной универсальной юрисдикции – Польша, Чехия, Германия, но нигде до сих пор не назвали ни одного подозреваемого.

«Режим чувствует, что ответственность будет, поэтому и закрывает суды»

– Как вы получаете информацию? Достаточно ли ее сейчас?

– С одной стороны, собрать доказательства преступлений судей довольно просто, так как есть конкретные документы, приговоры, подписанные этими судьями. Мы получаем эту информацию от правозащитного центра «Весна». Кроме того, есть и другие источники – в Литве нашли убежище некоторые адвокаты, которых в Беларуси лишили лицензии – у них свои данные. Также наши источники – активисты белoрусского гражданского общества и непосредственно пострадавшие.

– Будет ли пополнен ваш список из 200 судей? Ведь суды в Беларуси пока не заканчиваются…

– Да, мы надеемся, что в ближайшем будущем будем пополнять список. Но в последнее время стало намного сложнее получать документальные доказательства приговоров. Особенно это касается тех уголовных дел, которые в нарушение всех международных стандартов рассматриваются в закрытом режиме. Там мы можем получить только резолютивную часть приговора, без мотивации. И то даже преследуются люди, которые это кому-то передают. Поэтому со сбором материалов для пополнения списка судей сейчас сложнее, чем было раньше, когда мы только начинали. Но это, возможно, еще и потому, что режим чувствует, что такие приговоры приведут к ответственности, и потому и закрывает суды, и старается сделать так, чтобы было как можно меньше доказательств таких приговоров.

«Надо разбираться, почему в ЕС принцип международной универсальной юрисдикции не принес ни одного приговора»

– Ведется ли уголовное дело и против белoрусских силовиков?

– То уголовное дело, которое было у нас возбуждено – общее. Но первоначальная ее целью было расследование пыток в Беларуси, и там как раз и есть так называемые силовики, ведь это они ответственные за пытки. Поскольку следствие еще ведется, сейчас нельзя сказать, кто конкретно в списках.

– Могут ли беларусы обращаться с заявлениями в прокуратуру на белoрусских силовиков и судей не только в Литве, но и в других странах Евросоюза?

– Да, могут. Но в разных странах существуют свои особенности и далеко не всегда это простая процедура. В Польше, например, сложнее – по крайней мере, еще недавно заявления принимали только от тех, у кого есть карта поляка. У нас же достаточно просто находиться на территории Литвы. И хотя во всех резолюциях Евросоюза поощряется применение универсальной юрисдикции, но думаю, должен стать предметом отдельного исследования вопрос, почему в странах ЕС эта процедура пока не принесла ни одного результата и до сих пор нет ни одного подозреваемого, хотя расследования ведутся.

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