Лукашенковский пропагандист Азаренок пригрозил ядерным ударом по Варшаве и Вильнюсу 19 27.03.2023, 11:51

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На госТВ обещают «чумной гриб» над Польшей.

Одиозный лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок в эфире СТВ разразился ядерными угрозами в адрес Польши и Литвы.

Азаренок заявил, что «Беларусь – это ядерная держава».

«Государство, обладающее возможностями в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Не суйтесь, панове, ибо облучим», – сказал пропагандист.

Как писал сайт Charter97.org, в Могилеве студенты поставили на место пропагандиста Азаренка.

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