закрыть
27 марта 2023, понедельник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенковский пропагандист Азаренок пригрозил ядерным ударом по Варшаве и Вильнюсу

19
  • 27.03.2023, 11:51
  • 5,758
Лукашенковский пропагандист Азаренок пригрозил ядерным ударом по Варшаве и Вильнюсу

На госТВ обещают «чумной гриб» над Польшей.

Одиозный лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок в эфире СТВ разразился ядерными угрозами в адрес Польши и Литвы.

Азаренок заявил, что «Беларусь – это ядерная держава».

«Государство, обладающее возможностями в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Не суйтесь, панове, ибо облучим», – сказал пропагандист.

Как писал сайт Charter97.org, в Могилеве студенты поставили на место пропагандиста Азаренка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин