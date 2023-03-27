Китай ответил на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси 5 27.03.2023, 13:15

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Пекин напомнил о заявлении членов Совбеза ООН.

МИД Китая напомнил о совместном заявлении пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года. Таким образом отреагировала в понедельник во время брифинга официальный представитель МИД КНР Мао Нин на вопрос РИА «Новости» о планах Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

«Лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — сказала китайский дипломат.

Мао Нин подчеркнула, что в нынешних обстоятельствах все стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».

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