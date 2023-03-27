В США запустят воздушное электрическое такси 1 27.03.2023, 17:04

Первую поездку планируют на 2025 год.

Авиакомпании Archer Aviation и United Airlines объединились для запуска коммерческого воздушного такси в Чикаго. Об этом сообщает Archer (перевод — liga.net).

Компании планируют открыть рейс между центром города и международным аэропортом О'Хара в 2025 году. Кроме того, Чикаго является штаб-квартирой и крупнейшим узловым аэропортом авиакомпании United, его расположение делает Чикаго идеальным местом для испытания летающих такси.

По оценкам Archer, полет на одном воздушном такси займет всего 10 минут от аэропорта О'Хара до места назначения на вертолетной площадке в центре города. Первоначально программа будет ограничена основным маршрутом от О'Хара до центра города, но со временем компании планируют добавить маршруты в близлежащие населенные пункты.

Воздушные такси Archer используют электродвигатели и аккумуляторы и не производят выбросы в атмосферу. Сколько будет стоить услуга воздушного такси – пока неизвестно.

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