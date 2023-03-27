Совбез ООН обсудит размещение ядерного оружия РФ в Беларуси 1 27.03.2023, 22:04

Заседание состоится на этой неделе.

Заседание Совета Безопасности ООН по заявлению президента России Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия должно состояться на этой неделе.

Как пишет «Европейская правда», об этом на брифинге в понедельник объявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Насколько мне известно, заседание (Совбеза ООН по заявлению Путина - ред.) должно состояться на этой неделе. Но это, конечно, вопрос к самому Совету Безопасности», - отметил он, отвечая на вопрос журналиста «Укринформа».

Ранее с требованием созвать заседание Совбеза обратилась Украина, назвав шаг российского президента таким, что подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом.

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