Режим Лукашенко впервые прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Режим Лукашенко впервые прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси8
- 28.03.2023, 10:24
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Минск во всем обвиняет Запад.
Лукашенковский МИД прокомментировал ТАСС размещение российского ядерного оружия в Беларуси.
«Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявили в МИД.
Также Минск обвиняет Запад в военной эскалации.
Отметим, известный американский историк Юрий Фельштинский в интервью сайту Charter97.org заявлял, что Россия может нанести ядерные удары по Европе из Беларуси.