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Режим Лукашенко впервые прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси

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  • 28.03.2023, 10:24
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Режим Лукашенко впервые прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Минск во всем обвиняет Запад.

Лукашенковский МИД прокомментировал ТАСС размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

«Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявили в МИД.

Также Минск обвиняет Запад в военной эскалации.

Отметим, известный американский историк Юрий Фельштинский в интервью сайту Charter97.org заявлял, что Россия может нанести ядерные удары по Европе из Беларуси.

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