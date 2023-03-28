Режим Лукашенко впервые прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси 8 28.03.2023, 10:24

9,048

Минск во всем обвиняет Запад.

Лукашенковский МИД прокомментировал ТАСС размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

«Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия», — заявили в МИД.

Также Минск обвиняет Запад в военной эскалации.

Отметим, известный американский историк Юрий Фельштинский в интервью сайту Charter97.org заявлял, что Россия может нанести ядерные удары по Европе из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».