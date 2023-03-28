Спецподразделение СБУ уничтожило российский ЗРК «ТОР» 28.03.2023, 14:01

Бойцы сняли атаку на видео.

Украинские спецназовцы Центра спецопераций «А» уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс «ТОР-М2». Бойцы сняли момент уничтожения цели с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

«На счету наших воинов это уже четвертый «ТОР» только за март! А, между прочим, задача именно этих комплексов - поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Так что у нас вопрос: «а что случилось»?», – говорится в сообщении.

Также бойцам удалось уничтожить российскую ракетную систему залпового огня «Град». Ударить по нему удалось сразу после того, как цель отстрелялась.

«Еще одной мишенью стал российский «Град», который после попадания дрона также превратился в металлолом», - отметили в СБУ.

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