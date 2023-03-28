закрыть
28 марта 2023, вторник, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России при загадочных обстоятельствах скончались трое курсантов военной академии

7
  • 28.03.2023, 14:47
  • 5,358
В России при загадочных обстоятельствах скончались трое курсантов военной академии

У всех троих были признаки эпилептического приступа.

В российской военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово умерли трое курсантов, которые за день до того находились в увольнении.

Об этом сообщают росСМИ 28 марта.

Сообщается, что трое курсантов накануне имели освобождение от военной академии, однако уже вечером россияне вернулись на построение и отошли ко сну вместе с сослуживцами.

Около 7 часов утра 27 марта им стало плохо в казарме. У курсантов пошла пена изо рта и начались признаки эпилептического приступа.

Все трое военных скончались до прибытия медиков. На их телах не обнаружили телесных повреждений.

Фамилии умерших не разглашают. Отмечают только, что это были военные-контрактники Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М.. Один из них был уроженцем Владивостока, еще один – Нальчика. Им было по 19 лет.

Следствие устанавливает причины происшествия и предпосылки погибели курсантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин