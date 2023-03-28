В России при загадочных обстоятельствах скончались трое курсантов военной академии

В России при загадочных обстоятельствах скончались трое курсантов военной академии7
- 28.03.2023, 14:47
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У всех троих были признаки эпилептического приступа.
В российской военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово умерли трое курсантов, которые за день до того находились в увольнении.
Об этом сообщают росСМИ 28 марта.
Сообщается, что трое курсантов накануне имели освобождение от военной академии, однако уже вечером россияне вернулись на построение и отошли ко сну вместе с сослуживцами.
Около 7 часов утра 27 марта им стало плохо в казарме. У курсантов пошла пена изо рта и начались признаки эпилептического приступа.
Все трое военных скончались до прибытия медиков. На их телах не обнаружили телесных повреждений.
Фамилии умерших не разглашают. Отмечают только, что это были военные-контрактники Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М.. Один из них был уроженцем Владивостока, еще один – Нальчика. Им было по 19 лет.
Следствие устанавливает причины происшествия и предпосылки погибели курсантов.