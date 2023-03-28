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В Новой Москве упал беспилотник, покрашенный в цвета украинского флага

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  • 28.03.2023, 18:12
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В Новой Москве упал беспилотник, покрашенный в цвета украинского флага
БПЛА UJ-22 Airborne
Иллюстративное фото

На крыльях беспилотника было написано «Слава Украине».

Возле железнодорожных путей в Новой Москве обнаружили обломки беспилотника. О находке сообщил 53-летний житель деревни Свитино Троицкого административного округа столицы, пишет Baza.

По его словам, он заметил упавший дрон, окрашенный в цвета украинского флага, когда гулял с собакой, примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле. На крыльях беспилотника было написано «Слава Украине».

Телеграм-канал Shot утверждает, что дрон самодельный — из дерева и пенопласта. Эксперты устанавливают, что у него внутри, а также кто и откуда его запустил.

20 марта беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове. Тогда писали, что он тоже был сделан из пенопласта. В городской администрации уточнили, что «дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ в нем обнаружили».

26 марта сообщалось о взрыве беспилотника в Тульской области, в 200 км от Москвы. Пострадали три человека. Минобороны России заявило, что для удара использовался модифицированный украинскими военными советский беспилотник «Стриж». Атака стала третьей за месяц. Предыдущие произошли 2 и 19 марта.

В конце февраля, во время крупнейшего с начала войны рейда дронов, один беспилотник упал в деревне возле подмосковной Коломны. Им оказался ударный БПЛА UJ-22 Airborne украинского производителя «Укрджет». Расстояние от места падения до центра Москвы (около 95 км) такой смог бы преодолеть примерно за 40 минут.

8 марта стало известно, что украинская компания AeroDrone начала серийное производство беспилотников, способных долететь от Киева до любой точки в европейской части России. Базовая дальность автономного полета дронов — более 1000 км, однако модернизированные БПЛА смогут преодолеть втрое больший путь.

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