Один из крупнейших мировых поставщиков отказался экспортировать зерно из России 2 29.03.2023, 9:47

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Корпорация сочла бизнес слишком токсичным.

Американская корпорация Cargill — один из крупнейших мировых производителей и поставщиков сельскохозяйственных продуктов — прекратит экспорт зерна из России в 2023 году.

Об этом российская «дочка» корпорации уведомила замглавы Минсельхоза Оксану Лут, пишет РБК со ссылкой на письмо компании и двух собеседников на зерновом рынке.

В документе говорится, что ООО «Каргилл» с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024-го не планирует осуществлять экспорт зерна из России «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства».

Все запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой», пообещала компания. Также «дочка» Cargill сообщила, что собирается пересмотреть принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна из России. Других видов деятельности и активов корпорации изменения не коснутся.

В текущем сезоне компания вывезет из России около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна, говорит один из участников зернового рынка. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди российских экспортеров. При этом, согласно данным Союза экспортеров зерна, доля Cargill последние три года снижалась — в сезоне 2018/2019 она составляла 5,4%.

Компания могла принять решение о прекращении экспорта из России на фоне усилившегося регулирования и давления на этот рынок со стороны государства, говорит источник.

«Зерновой бизнес стал чрезмерно политизированным и рискованным. В этом сезоне мы неоднократно сталкивались с ситуациями дискриминации не только российских экспортеров, но и международных компаний, торгующих российским зерном», — говорит предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, Cargill избавилась от «потенциально токсичного бизнеса», но не ушла с российского рынка, сохранив несколько перерабатывающих производств. Закрытие Cargill зернового трейдинга не повлияет на общие объемы российского экспорта, подчеркнул Зернин.

«Учитывая плановое снижение урожая в следующем сезоне, уход одного из игроков даже упростит ситуацию для оставшихся, позволив некоторым из них не потерять объем бизнеса в натуральном выражении», — пояснил Зернин.

В Минсельхозе заявили, что активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат работать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находиться.

Корпорация Cargoll работает в России с 1991 года и ведет бизнес в четырех направлениях: сельское хозяйство, пищевые продукты, промышленность и финансовые услуги. В зерновое подразделение Cargill входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и Воронежской области, а также речной зерновой терминал в Ростове-на-Дону. После начала войны в Украине корпорация прекратила инвестиции в Россию.

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