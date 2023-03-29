Австралиец откопал золотой самородок весом 4,6 килограмма 6 29.03.2023, 19:36

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Иллюстративное фото

Фотофакт.

Житель Австралии обнаружил 4,6-килограммовый золотой самородок с помощью дешевого металлоискателя. Камень более чем наполовину состоит из золота, сообщает «Онлайнер» со ссылкой на телеканал ABC.

Удачливый герой взял с собой металлоискатель и, прочесывая местность, услышал писк прибора. Откопав 4,6-килограммовый самородок, мужчина отнес отколовшийся от него кусок в компанию, которая занимается оценкой таких находок. Выяснилось, что содержание золота в самородке очень высоко, его там больше половины.

«Оценщик сказал мне: „Вы думаете, что ему цена тысяч десять долларов? Нет, минимум в десять раз больше!“ Я ответил: „Ого, жена будет этому рада“. А потом рассказал ему, что принес для оценки только половину самородка», — говорит парень, при этом не называет себя. А то мало ли, отожмут...

В итоге оказалось, что в самородке содержится 2,6 килограмма золота.

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