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ЦБ РФ отчитался о рекордном убытке в 2022 году

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  • 29.03.2023, 21:06
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ЦБ РФ отчитался о рекордном убытке в 2022 году

Центробанк РФ потерял в 27 раз больше, чем годом ранее.

Попавший под санкции, лишенный половины резервов и отрезанный от операций с мировыми валютами, российский центробанк завершил 2022 год с рекордным в своей истории чистым убытком.

За год ЦБ потерял 721,7 млрд рублей - в 27 раз больше, чем годом ранее, следует из его годового отчета, который в среду был направлен в Госдуму РФ.

Доходы центробанка остались практически на уровне прошлого года - 541,2 млрд рублей против 531,3 млрд. При этом доходов от операций с ценными бумагами, валютой и золотом регулятор не получил вовсе: они оказались нулевыми после того, как санкции закрыли ЦБ РФ доступ на мировые рынки и запретили валютные операции даже на Московской бирже.

Расходы при этом подскочили более чем вдвое - с 557 млрд до 1,262 трлн рублей. Из этой суммы почти половина пришлась на расходы по рыночным операциям после того, как ЦБ возобновил закупки золота и пополнил резервы более чем на 30 тонн.

Траты ЦБ на содержание своего аппарата стали больше на 8 млрд рублей и достигли 133,9 млрд, а средняя зарплата сотрудника превысила 200 тысяч рублей.

В убытках российский центробанк находится шестой год подряд. В 2021-м он потерял 26,5 млрд рублей, в 2020-м - 65,8 млрд рублей, в 2019-м - 182,6 млрд рублей, в 2018-м - 434,7 млрд рублей.

Предыдущий рекорд убытка ЦБ установил в 2017 году, который завершил в минусе на 435,3 млрд рублей из-за расходов на латание дыр в банковской системе.

Суммарно за 6 лет убыток ЦБ РФ достиг 1,866 трлн рублей — суммы, которая почти равна двум годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране (1 трлн рублей), семи годовым бюджетам Нижегородской области (270 млрд рублей) и 70 годовым бюджетам беднейших регионов, таких как Калмыкия или республика Алтай.

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