Илон Маск показал инвесторам две новых секретных модели Tesla 2 3.03.2023, 9:38

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Илон Маск

Для их производства привлекут $10 триллионов инвестиций.

На своей техасской фабрике Tesla провела «День инвестора», во время которого Илон Маск раскрыл подробности третьей части генерального плана — стратегии развития компании на ближайшие 10 лет. В нем он рассказал, каким образом предприятие добьется сокращения производственных расходов и невероятного роста до выпуска 20 млн. электромобилей в год, но главное — как создаст «цивилизацию устойчивой энергии». Ключевой ингредиент проекта — $10 трлн инвестиций.

На этот раз Илон Маск обратился не столько к акционерам Tesla, сколько к «инвесторам в Землю».

«Существует четкий путь к устойчивой энергии на Земле, — сказал Маск. — Он не требует уничтожения естественной среды обитания. Он не требует от нас аскетизма и отказа от электричества, не придется мерзнуть или что-нибудь такое».

По мнению Маска, добиться устойчивости можно, если увеличить мировое аккумулирование энергии до 240 ТВт*ч. На это потребуется только 30% всего запаса никеля Земли и железо, которого и так много. А ветровые и солнечные станции займут менее 0,2% поверхности планеты. Другие подробности Маск пообещал представить в отдельном документе, пишет Verge.

Во время выступления, продолжавшегося почти три часа, речи об автомобилях почти не шло. Компания показала две загадочных машины под покрывалами и представила предсерийный Cybertruck в фойе. Зато продемонстрировала новый, более эффективный способ сборки автомобилей, который скажется на себестоимости продукции. И заявила, что следующее поколение моторов электромобилей будет лишено редкоземельных минералов.

Гендиректор Tesla подтвердил цель компании — выпускать через 10 лет 20 млн электромобилей в год и заявил, что для этого потребуется выпустить на рынок не менее 10 различных моделей.

Маск также подтвердил, что компания Tesla действительно договорилась с властями Мексики о строительстве в северном штате Нуэво-Леон своего следующего завода по выпуску электромобилей. От него до штаб-квартиры компании в Техасе будет всего шесть часов езды. Предприятие будет выпускать электромобили на новой платформе Tesla. Со слов мексиканских чиновников известно, что компания инвестирует в завод около $5 млрд и создаст постоянные рабочие места для 5-6 тыс. человек. Объемы выпуска машин и сроки запуска завода пока не раскрываются.

Напомним, что первая часть генерального плана Маска была опубликована в 2006 году, за два года до появления первого электромобиля компании, Roadster. В то время Маск еще не был гендиректором компании. Если вкратце, план заключался в следующем: построить спорткар, на вырученные с продаж средства построить доступный автомобиль. Параллельно предлагать как опцию электрическую силовую установку. В целом, этот замысел увенчался успехом.

Вторая часть обещала появление линейки электромобилей во всех основных категориях, разработку автопилота, который будет в 10 раз безопаснее водителя и превращение автомобиля из личного средства передвижения в машину для зарабатывания денег, которая приносит владельцу доход, работая как такси в свободное время. Эта часть плана пока реализована не полностью.

Илон Маск, по всей видимости, намерен собрать команду для разработки альтернативы ChatGPT. В последние недели предприниматель связывается с ведущими исследователями в области ИИ и обсуждает потенциальное сотрудничество.

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