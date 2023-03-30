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Путин подписал указ о призыве в армию 147 тысяч человек

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  • 30.03.2023, 19:41
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Путин подписал указ о призыве в армию 147 тысяч человек

Призыв начинается 1 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал приказ о весеннем призыве в армию.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ», согласно указу, поручено правительству РФ, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям.

При этом солдаты, сержанты и старшины, срок службы которых по контракту истек, должны быть уволены с военной службы, говорится в указе.

Весенний призыв-2023 станет для России последним в рамках старых правил — без повышения верхней планки призывного возраста до 30 лет.

При этом срочников, которым предстоит отслужить один год, не будут направлять в Украину, заявил в четверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Призыв проведут «по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу».

Одновременно с призывом стартует масштабная кампания по набору «добровольцев» и контрактников, которым предстоит отправиться на украинский фронт, чтобы пополнить истощенные российские силы, потерявшие, по западным данным, более 200 тысяч человек убитыми и раненными.

По данным Bloomberg, Кремль поставил задачу привлечь таким образом в армию 400 тысяч человек и спустил соответствующие разнарядки в регионы. Властям Москвы, по словам источников «Соты» в мэрии, приказано набрать 27 тысяч человек, но первую очередь в армию планируют привлекать ветеранов боевых действий и жителей нищей глубинки.

По словам источников Bloomberg, с помощью такого набора власти надеются избежать повторной открытой мобилизации, первая волна которой уронила поддержку войны и вызвала массовое бегство граждан за рубеж.

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