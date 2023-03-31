В России ввели цифровые повестки 31.03.2023, 16:39

Россиянам запретили удалять аккаунт в сервисе «Госуслуги».

В России решили ввести цифровые повестки в рамках весеннего призыва на срочную службу в армии. Об этом заявил представитель Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимплянский.

- Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде, — сказал он.

По его словам, у российского Минобороны уже есть единая электронная база данных призывников. При этом в тех случаях, когда прислать «цифровую повестку» не будет технической возможности, ее будут передавать обычным способом.

Между тем из российского электронного сервиса «Госуслуги» уже исчезла возможность удаления учетной записи. Как пишет «Медуза», соответствующая кнопка пропала из меню в ПК-версии сайта, а в мобильном приложении при попытке ею воспользоваться выпадает уведомление «функция недоступна».

Журналисты также заметили, что инструкция по удалению аккаунта исчезла из раздела техпомощи на «Госуслугах». В техподдержке говорят, что удалить аккаунт можно только 2через личное обращение».

Накануне Путин подписал указ о проведении весеннего призыва юношей на срочную службу в армию. В этом году хотят отправить в войска рекордные 147 тысяч человек.

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