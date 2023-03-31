Путин установил новую Концепцию внешней политики России 31.03.2023, 18:21

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В концепции обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.

Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал, что обновление Концепции внешней политики России потребовалось из-за «кардинальных изменений в международной жизни». В концепции обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.

Сообщается, что разработкой документа занимались МИД, администрация президента России, Совбез, а также правительство и другие министерства и ведомства.

В свою очередь главные положения обновленной концепции рассказал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он пояснил, что в документе изложено видение Россией принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. Здесь он перечислил: полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, отстаивание культурно-цивилизационного многообразия мира.

Поэтому рамочной задачей всех направлений внешней политики России он назвал содействие становлению многополярного миропорядка. Еще акцент сделан на необходимость обеспечивать законность в международных отношениях. А подход к работе в ООН сфокусирован на повышении эффективности организации и «переподтверждении фундаментальных целей и принципов» ее устава и т.д.

Кроме того, Лавров назвал США «главным проводником антироссийской линии».

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