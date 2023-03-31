закрыть
31 марта 2023, пятница, 18:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин установил новую Концепцию внешней политики России

  • 31.03.2023, 18:21
  • 1,188
Путин установил новую Концепцию внешней политики России

В концепции обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.

Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал, что обновление Концепции внешней политики России потребовалось из-за «кардинальных изменений в международной жизни». В концепции обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.

Сообщается, что разработкой документа занимались МИД, администрация президента России, Совбез, а также правительство и другие министерства и ведомства.

В свою очередь главные положения обновленной концепции рассказал глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он пояснил, что в документе изложено видение Россией принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. Здесь он перечислил: полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, отстаивание культурно-цивилизационного многообразия мира.

Поэтому рамочной задачей всех направлений внешней политики России он назвал содействие становлению многополярного миропорядка. Еще акцент сделан на необходимость обеспечивать законность в международных отношениях. А подход к работе в ООН сфокусирован на повышении эффективности организации и «переподтверждении фундаментальных целей и принципов» ее устава и т.д.

Кроме того, Лавров назвал США «главным проводником антироссийской линии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко