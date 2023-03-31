В Гродненской области начался сбор территориальных войск

В Гродненской области начался сбор территориальных войск2
- 31.03.2023, 18:53
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Сбор продлится до 21 апреля.
В Новогрудском и Кореличском районах Гродненской области проводится сбор с воинскими частями территориальных войск и органами управления территориальной обороны, сообщило Министерство обороны 31 марта.
Сбор проводится в рамках плана подготовки территориальных войск для повышения их боевой и мобилизационной готовности, проверки реальности и сроков выполнения мобилизационных мероприятий.
Также в рамках сбора проводится обучение чиновников из райисполкомов и военкоматов по вопросам формирования территориальных войск и их подготовки к выполнению задач.
Кроме того, в процессе сбора будут проработаны вопросы применения территориальных войск совместно с подразделениями и воинскими частями Вооруженных Сил.
Сбор продлится до 21 апреля.