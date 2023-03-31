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Лукашенко анонсировал протесты в Беларуси

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  • 31.03.2023, 19:24
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Лукашенко анонсировал протесты в Беларуси

Узурпатор заявил, что в стране начнутся протесты, как в августе 2020 года.

Александр Лукашенко 31 марта завил, что если бы не было 2020 года, то его надо было придумать.

– Мы думали – все хорошо: Бога за бороду взяли, живем не хуже, чем другие, особенно соседи, где постоянно штормит. А нет.

Лукашенко добавил, что оказалось, что определенной части белорусского общества это не нравится да и не нужно это. Он уточнил, что какой именно части это не нравилось, сегодня уже известно. Вместе с тем, он сказал, что это был очень важный момент в истории Беларуси.

Вместе с тем, он призвал не расслабляться:

– Не расслабляйтесь, повторится это все.

Он добавил, что главное, что было в 2020 году – «мы на зуб попробовали их демократию и права человека». По его словам, на горьком опыте стало понятно, что Беларуси не дадут жить спокойно.

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