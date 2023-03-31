Математики создали фигуру, о существовании которой было известно только в теории 31.03.2023, 22:41

Речь идет о многоугольнике с 13 гранями.

Математики создали многоугольник с 13 гранями, который назвали «шляпой» за отдаленную схожесть. Основная особенность в том, что он может замостить плоскость, не создавая повторяющегося узора: ранее о существовании такой фигуры думали лишь в теории. Подробнее пишет Gizmodo.

Если упростить: «шляпа» способна выложить поверхность плиткой, не создавая при этом переходной симметрии — шаблон взаимного расположения фигур никогда не повторяется. Основное различие, если сравнивать с Мозаикой Пенроуза (общее название трёх особых типов непериодического разбиения плоскости) в том, что для нее необходима только одна фигура плитки вместо двух. Такая «моноплитка» называется «эйнштейн». Правда, не в честь физика, а в качестве словосочетания, означающего «один камень» (на немецком).

Само существование «эйнштейна» десятилетиями считалось теоретическим. Но нужно добавить: «шляпа» в действительности представляет сборную фигуру, созданную через соединение восьми «воздушных змеев», аналогичных фигурам Пенроуза.

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