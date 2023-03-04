На Луганщине войска РФ потеряли целую роту, командир полка пропал без вести 4.03.2023, 9:27

1,010

ВСУ разгромили врага в направлении Кременной.

Российские войска несут огромные потери на Луганщине, пытаясь наступать на позиции ВСУ. На Кременском направлении в наступление были брошены три роты, а вернулись только две - 70 оккупантов стали «200-ми».

Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Под Сватово вражеские силы, пойдя в наступление, лишились военной техники, многие оккупанты были ликвидированы, а командир одного из полков пропал без вести.

По словам Гайдая, под Кременной армия РФ имеет возможность применять тяжелую технику и пехоту, но из-за лесистой местности не использует снайперов. Под Сватово у врага есть возможность использовать снайперов. Белогоровку же оккупанты могут только обстреливать с артиллерии.