На Луганщине войска РФ потеряли целую роту, командир полка пропал без вести
- 4.03.2023, 9:27
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ВСУ разгромили врага в направлении Кременной.
Российские войска несут огромные потери на Луганщине, пытаясь наступать на позиции ВСУ. На Кременском направлении в наступление были брошены три роты, а вернулись только две - 70 оккупантов стали «200-ми».
Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Под Сватово вражеские силы, пойдя в наступление, лишились военной техники, многие оккупанты были ликвидированы, а командир одного из полков пропал без вести.
По словам Гайдая, под Кременной армия РФ имеет возможность применять тяжелую технику и пехоту, но из-за лесистой местности не использует снайперов. Под Сватово у врага есть возможность использовать снайперов. Белогоровку же оккупанты могут только обстреливать с артиллерии.