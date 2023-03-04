«Источники подтверждают: проблемы Кадырова с почками - симптом отравления» 4.03.2023, 10:50

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Глава Чечни не доверяет российским врачам.

Информация Bild о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен, по всей видимости, соответствует действительности. Напомним, вчера сайт Charter97.org со ссылкой на издание Bild сообщил, что у Кадырова серьезные проблемы с почками.

Информацию подтвердил израильский филантроп Леонид Невзлин.

«У Кадырова проблемы с почками, поэтому он не смог присутствовать на послании Путина Федеральному собранию, пишет Bild. Мои источники это подтверждают.

Лечат Кадырова в ОАЭ, а когда он бывает на короткое время в Грозном, нефролог из Абу Даби специально приезжает к нему.

Кадыров явно не доверяет российским врачам. Есть основания. Мои источники говорят, что почки - симптом отравления и именно этого боится Кадыров. Который слишком много нажил врагов среди генералов, имеющих доступ к разработкам ГРУ», - написал Леонид Невзлин

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