У Путина заканчиваются деньги на войну 2 Игорь Эйдман

4.03.2023, 12:00

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«Инвесторы» на «Абрамсаx» и «Леопардах» уже выехали.

В последнее время в СМИ много публикаций о том, что Путин готов к затяжной, чуть не вечной войне. Уверен, что это целенаправленная информационная кампания Кремля. Паралельно идет другая кампания - за немедленное замораживание войны на существующей линии противостояния. Особенно она активно развивается в Германии, где ею руководит известный российский агент влияния - Сара Вагенкнехт. На государственном уровне этот месседж поддерживают Эрдоган, Орбан и Си. С подобным проектом носится и Роман Абрамович.

Цель этих параллельных кампаний - внушить Западу, что немедленному перемирию на российских условиях есть только одна альтернатива - бесконечная война.

Однако это обман и манипуляция. У Путина нет ресурсов для затяжной войны. «Все расхищено, предано, продано». Пушечное мясо с рекордной скоростью идет на фарш. Снаряды, ракеты, техника тают гораздо быстрее, чем их успевают производить. Причастные к войне, от Гиркина и Пригожина до затюканных мобиков, скулят, ноют и ругаются.

А тут еще и деньги кончаются. Российский миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, прямо так и заявил, что денег в России «не будет уже в следующем году», правда оговорился, «если в страну не придут иностранные инвесторы».

Жди, жди Дерепаска, скоро придут «иностранные инвесторы» на Леопардах и Абрамсах. Держи карман шире, а лучше суши сухари.

Игорь Эйдман, t.me

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