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На Мозырском НПЗ занервничали после атаки на самолет в Мачулищах

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  • 4.03.2023, 12:43
  • 4,212
На Мозырском НПЗ занервничали после атаки на самолет в Мачулищах

Завод закупает систему наблюдения за беспилотниками стоимостью $600 тысяч.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) решил закупить систему наблюдения за беспилотниками. Внимание на тендер обратило местное издание «Флагшток».

По условиям госзакупки МНПЗ готов отдать 1 700 000 рублей (около 600 000 долларов) за систему, которая сможет находить беспилотники при помощи оптических, лазерных, радиолокационных технологий. Система также должна уметь находить место расположения пульта БПЛА.

В закупке не объясняется, что планируется делать с обнаруженными БПЛА.

Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах (Минский район) местные жители услышали несколько взрывов. Позже стало известно об атаке дрона на российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

2 марта борт улетел из Беларуси и сейчас находится на ремонте в «Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева».

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