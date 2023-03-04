На Мозырском НПЗ занервничали после атаки на самолет в Мачулищах

На Мозырском НПЗ занервничали после атаки на самолет в Мачулищах20
- 4.03.2023, 12:43
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Завод закупает систему наблюдения за беспилотниками стоимостью $600 тысяч.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) решил закупить систему наблюдения за беспилотниками. Внимание на тендер обратило местное издание «Флагшток».
По условиям госзакупки МНПЗ готов отдать 1 700 000 рублей (около 600 000 долларов) за систему, которая сможет находить беспилотники при помощи оптических, лазерных, радиолокационных технологий. Система также должна уметь находить место расположения пульта БПЛА.
В закупке не объясняется, что планируется делать с обнаруженными БПЛА.
Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах (Минский район) местные жители услышали несколько взрывов. Позже стало известно об атаке дрона на российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.
2 марта борт улетел из Беларуси и сейчас находится на ремонте в «Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева».